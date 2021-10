Hatch Chili Plants Flower In Orbit

Thomas Pesquet: 🌶Red hatch chili peppers. Yes we played them music, yes we played them Red Hot Chili Peppers (Megan did).

I didn't anticipate how good it was to see 👀(and smell 👃, and feel 👅) plants up here, something alive in the middle of all this cold technology. I miss our Earth, and all the wonderful food it has to offer!

Nos piments rouges 🌶 ont fleuri ! Megan leur a passé de la musique (les Red Hot Chili Peppers oui, la blague était inévitable #désolé). Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si agréable de s'en occuper. Les plantes apportent un peu de vie dans cet environnement froid bardé de technologie, sans compter les odeurs 👃 (et bientôt le goût 👅 !) La Terre me manque, et particulièrement tous les aliments frais qu'elle nous offre.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

