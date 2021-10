Activating A Space Biology Experiment

Thomas Pesquet: Aki doing his best James Dean impression while performing some JAXA science, he's that good 😁.

The syringe is to inject fluids into a bag of two-cell embryos so they activate after their trip to space and storage in our freezers. Researchers are interested to see if gravity influences the early stages of mammalian development. Half the samples will stay in weightlessness, and the other half will be put in a centrifuge to recreate Earth's gravity as they spin around. This is a standard technique to compare and understand what factors influence research.

💉 Aki dans sa meilleure imitation de James Dean tout en rĂ©alisant une expĂ©rience scientifique. 😁 La seringue sert Ă injecter un fluide qui rĂ©active le dĂ©veloppement des cellules embryonnaires prĂ©sentes dans la pochette. Les chercheurs s'intĂ©ressent Ă la façon dont l'impesanteur modifie les tous premiers stades du dĂ©veloppement embryonnaire chez les mammifĂšres. La moitiĂ© des Ă©chantillons va rester en impesanteur et l'autre moitiĂ© va ĂȘtre placĂ©e dans une centrifugeuse pour recrĂ©er une pesanteur semblable Ă celle de la Terre. C'est une technique assez habituelle pour identifier les facteurs qui ont un impact sur les expĂ©riences.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image



