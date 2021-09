Orbital View Of a Darkened Earth With An Orange Glow

Thomas Pesquet: A few night pictures from the Cupola: sometimes star lights battle it out with city lights for who's the brightest and more beautiful. I'm just lucky to get to be the judge.

These pictures are difficult to take and I've missed more than my share: you need a long shutter time (the shutter needs to stay open to take in as much light as possible, as the scene is very dark), so not only do you as a photographer have to stay extremely still holding the camera, but also the Space Station moves so fast that there will be some motion anyway... the intricacies of space photography!

Les lumières des étoiles dans le ciel et celles des villes sur la 🌍 : si c'est un concours de beauté et de luminosité, vous en serez les juges ! Ces photos prises depuis la Cupola sont difficiles à réaliser et j'en ai raté un paquet avant de pouvoir vous montrer celles-ci. Il faut garder l'obturateur ouvert le plus longtemps possible pour capturer suffisamment de lumière (sinon on ne voit rien), et en même temps il faut rester absolument immobile pour que la photo ne soit pas floue... mais comme la Station se déplace à 28 000 km/h on sait qu'il qu'il y aura du mouvement de toute façon. Bref, les petits tracas d'un photographe spatial :)

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

