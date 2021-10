Yulia Peresild Prepares To Return To Earth

Thomas Pesquet: When the airlock closes on your friends with a loud metallic sound, the atmosphere can quickly change from smiles and laughs to a more serious note in connection with the colleagues who will soon be hurtling through the atmosphere.

The smiles disappear for a moment in reverence to what they will experience. It was a huge pleasure to welcome Klim and Yulia, they were an example of professionalism and adapted to space like fish to water. I wish them all the best on Earth. Anecdotally, today is my first day in space without Oleg... 372 days I have spent in space, and they have all been with Oleg, until now! He is an example to us all, the ideal person to take our visitors home safely. Happy landing and see you soon on Earth!

Quand le sas se referme sur des amis, avec un lourd bruit métallique, l'atmosphère est toujours un peu solennelle et on passe facilement des rires et des embrassades à une émotion plus grave, mélange de sérieux et de camaraderie profonde avec ceux qui vont s'exposer à la rentrée atmosphérique. Les sourires s'effacent pour un moment, place à la méticulosité de ceux qui savent que leurs actions ont des conséquences. C'était un plaisir d'accueillir Klim et Yulia, ils ont été d'un professionnalisme exemplaire et se sont adaptés comme des poissons dans l'eau. Je leur souhaite tout le meilleur sur terre ! Pour l'anecdote, c'est maintenant mon premier jour dans l'espace sans la compagnie d'Oleg, après... 372 jours. C'est un cosmonaute exemplaire, la personne idéale pour ramener nos deux visiteurs à bon port. Bon atterrissage à tous les trois et à bientôt sur terre

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.