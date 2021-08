Waste Products Of Australian Aluminium Smelting Seen From Orbit

A red lake implies flamingos... or aluminium smelting. Here in Queensland, Australia, it is the latter. The red mud is a waste product of producing aluminium.

Today is Earth overshoot day, the moment humankind uses more resources than the Earth has to offer.

The calculations are precise (based on scientific data from satellites amongst others): at 20:21 CEST humans will have used more resources available on Earth than can be replenished in a year. From tonight we will be running on a deficit. We need our planet to survive and prosper but we also need to replenish supplies and head to a circular economy. Two symbols of using Earth's resources visible from space: large open-pit coal mining and the red mud of aluminium smelting.

Un plan d'eau rouge/rosé, c'est soit un repaire à flamants roses, soit le signe de produits résiduaires d'une production d'aluminium. comme ici en Australie. Aujourd'hui c'est le Jour du dépassement pour l'année 2021. Un jalon qui n'a rien de réjouissant : à partir de 20h21 heure de Paris, on considère que l'humanité a consommé plus de ressources que la planète peut produire en une année... Autrement dit, on vit à crédit pour le reste de l'année... ! Depuis la Station, on en voit les conséquences en direct avec les phénomènes météo extrêmes comme les ouragans et les feux de forêts XXL, ou en décalé en comparant avec les missions précédentes - recul des glaciers, disparition de morceaux de forêts, fleuves qui changent de couleur à cause des sédiments issus de l'érosion, etc. Ou encore, en amont des effets du changement climatique, on voit des infrastructures qu'on devine néfastes pour l'environnement. Deux exemples, parmi de très nombreux et qu'on retrouve dans quasiment toutes les régions du monde, pour répondre à une question qu'on nous pose souvent : oui, on en voit.

Credits: ESA/NASA Larger image

