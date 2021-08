The Sun's Reflection As Seen From Orbit

Thomas Pesquet: Good evening from space! A beautiful sunset reflection of our blue marble (well I think so at least, hope you like it too 😁).

Au crépuscule l'océan baigne dans les tons chauds du soleil, si ce n'est pour quelques ombres de ☁️ à sa surface #whatelse Bonne soirée à tous depuis la Station !

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet/A. Conigli Larger image



