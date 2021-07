The Netherlands As Seen From Orbit

Thomas Pesquet: The Netherlands is not the largest country in the world, but I still didn't manage to fit it all into the camera frame!

I did get most of it, including ESA's technical centre ESTEC, the largest European Space Agency centre (above the white squares that are greenhouses). The European Robotic Arm was made near there that will be launched soon, after many years. Dutch astronaut Andre Kuipers trained to install the European Robotic Arm before I even finished my studies !

A chaque fois que je zoome sur les Pays-Bas, je repense au proverbe appris grâce à mon collègue Andre Kuipers: « Dieu a créé le Monde, les Néerlandais ont créé les Pays-Bas ». Et de fait - une bonne partie des terres sur cette photo ont été gagnés sur la mer depuis des siècles : les fameux polders de vos cours de géographie. C'est justement sur une de ses étendues artificielles que travaillent des milliers d'ingénieurs de toute l'Europe, au Centre européen de recherche et de technologie spatiales (ESTEC), où sont testés nos satellites et où le bras robotique européen a été construit... avant de rejoindre la Station dans quelques semaines #spoileralert

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image



