Thomas Pesquet: The coast of Namibia contrasts so beautifully against the blue of the Atlantic Ocean, a welcome sight after flying over the water and clouds.

La côte namibienne, dont les dunes orangées contrastent vivement avec le bleu de l'océan Atlantique. Une vue qu'on accueille toujours avec plaisir après avoir survolé tant d'eau et de nuages ! 🇳🇦

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

