The Maldives As Seen From Orbit

Thomas Pesquet: The Maldives under clouds. You can still see the capital Malé and its airport. It is amazing how some of the islands are fully built-up and barely seem to stick out of the sea.

Les Maldives, sous un voile de nuages. On aperçoit Malé la capitale et son aéroport, ainsi que les formes caractéristiques de ses hôtels ou bungalows sur le lagon... je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, et vu que tout est au ras de l'eau, les états insulaires comme celui-ci sont aux premières loges pour subir les effets du changement climatique...

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

