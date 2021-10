The International Space Station In All Of Its Glory

Thomas Pesquet: The International Space Station flying proud and looking good. So strange to see our ship from the outside!!

I can't stop looking at these photos taken by our cosmonaut colleague Pyotr, and thinking that we are inside -we were even waving at them, and taking pictures of their Soyuz, from the Cupola. You can see the Space Station in its glorious details - notice the IROSA solar arrays that we installed during three spacewalks in June.

Vous avez sans doute tellement l'habitude de voir votre maison de l'extérieur que vous n'y faites sans doute plus attention... Comme pas mal de choses, c'est un peu différent dans l'espace ! Prendre du recul sur la Station, c'est plutôt rare pour nous, parce qu'on en sort rarement, qu'on s'en éloigne encore moins souvent, et que nos véhicules sont assez parcimonieux sur les hublots. Je suis fasciné par ces images prises par Piotr lors de la relocalisation du Soyouz la semaine dernière. On peut se perdre dans la contemplation des détails, notez par exemple les panneaux solaires IROSA que nous avons installés lors des 3 sorties extravéhiculaires en juin !

Credits: Roscosmos-P. Dubrov larger image

