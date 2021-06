The Great Wall of China As Seen From Orbit

Everyone always asks whether it's possible to see the Great Wall of China from space.

It is not (sorry to disappoint) . But, if you know where to look, you can take a picture of it. It is impossible to see it in the tiny viewfinder of the camera (imagine the picture below in the size of a camera viewfinder), but using geographical features, you can navigate to where you think it should be and shoot it blind!!! With good guidance from our NASA instructor and with a bit of luck I got a few shots of it. The shots aren't great, there was a lot of fog, but it's still very visible in the middle.



On me demande de temps en temps si la Grande Muraille de Chine est réellement visible depuis l'espace, c'est une question classique à poser à un astronaute apparemment (parmi d'autres 😇). Au risque de vous décevoir : non... Mais quand on sait exactement où pointer son objectif, on peut la prendre en photo . On ne voit rien dans le viseur de l'appareil, mais en observant bien les détails géographiques des environs, on peut se repérer, pointer son appareil vers ce qu'on pense être la bonne direction et la photographier à l'aveugle. Avec les bons conseils de notre instructeur de la NASA, quel ne fut pas mon bonheur lorsqu'en regardant les photos sur un écran plus grand je me suis rendu compte que j'en avais capturé certains segments !! Les photos, avec une météo brumeuse, ne sont pas exceptionnelles, mais on distingue bien le mur qui serpente sur les crêtes. Je peux enlever ça de ma liste de lieux à photographier 😊

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.