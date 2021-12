The Himalayas, Kathmandu, Nepal, Tibet, from the International Space Station.

2021.11.28, 07:22:31 GMT, 200-mm #ISS066.

Hi-res: https://go.nasa.gov/32WbdvT

