The Coast Of Guinea Bissau As Seen From Orbit

Thomas Pesquet: Guinea Bissau, that I haven't seen since my last mission four years ago (no I didn't visit all the places I photograph from space.

Photographers often say it is all about lighting, and talk of the golden hour or magic hour: the last hour before sunset and the first hour after sunrise. With 16 sunrises and sunsets as we circle Earth we are blessed by multiple opportunities to capture this moment in a day!

La Guinée-Bissau, que j'avais également vue pour la dernière fois il y a 4 ans. Le soleil s'invite même à la fête des couleurs, en ajoutant ses reflets d'argent en haut de la photo. La photo spatiale c'est une technique particulière : en fonction de l'heure du jour et de la position de la station, le soleil gêne ou aide à réussir ses effets, c'est selon. Après comme tous les photographes, quand on rate une photo on peut toujours dire que le flou était recherché pour l'effet artistique 😜 !!

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

