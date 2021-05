The Bahamas As Seen From Space

Thomas Pesquet: Of all the beautiful things we see from space the Bahamas and their sea dunes with the amazing blue colours are one of the best.

The many shades of blue are astounding and warrant a zoom on the underwater sand dunes that create them.

Les Bahamas, photographiées avant le départ du cargo Progress fin avril. Au rayon des merveilles vues depuis l'espace, cette région et ses eaux aux mille nuances de bleu occupent la première place - notamment les reflets irisés sculptés dans le sable et les algues par les marées. :emoji star eyes: Une photo au grand angle, ça déforme un peu, mais difficile de faire rentrer toutes les couleurs des Bahamas dans une seule fenêtre de la Cupola ! J'ai aussi utilisé un objectif plus conventionnel : à chacun sa photo préférée (les goûtes et les couleurs...)

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

