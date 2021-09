The Bahamas As Seen From Earth Orbit

Thomas Pesquet: It has been a while, but the blues of the Bahamas and Key West just never disappoint, seem to change hue on every pass over the area and brighten up our day every time we see them. Bask in the blue tones.

Les Bahamas et Key West ne déçoivent jamais. Chaque survol nous offre de nouvelles couleurs, cette zone du globe est une source d'émerveillement sans cesse renouvelée Plongez dans les tons bleus et dans ce ce collage pour en voir encore plus

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.