The Austral Island Raivavae As Seen From Space

Thomas Pesquet: Raivavae in the Austral Islands. Ia ora na! A flight over the French Polynesia is rare as they are small in the incredibly vast Pacific ocean, and our orbit doesn't take us over the area often - let alone that I have time to grab the camera.

These wonderful islands look just as wonderful from 400 km above. Enjoy the beauty of the atolls and the archipelago. This area too is under threat from climate change and experiencing coral bleaching, but I hear the local youth have started an initiative to replenish the corals...💪

Raivavae dans l'archipel des Australes - je ne crois pas avoir photographié un coin encore plus hors des sentiers battus que celui-là . Ia ora na ! 🇵🇫 Le Pacifique est immense et notre trajectoire ne nous amène que rarement pile au-dessus de la Polynésie française, mais quand c'est le cas, c'est immanquable !! Il y a une bonne raison pour que le "bleu des mers du sud" s'appelle comme ça... Voici quelques atolls et îles de l'archipel de la Société et une île des Australes (le détail est dans les légendes des photos) 🌺 🌴 🐠La Polynésie est évidemment aux premières loges du changement climatique et touchée d'une manière bien différente qu'en métropole. Comme pour la Grande Barrière au large de l'Australie, c'est le blanchissement du corail qui symbolise la surchauffe. On m'a parlé d'initiatives de jeunes Polynésiens pour replanter le corail... 💪

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.