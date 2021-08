Thomas Pesquet: After the zoom on Briancon, here are the Alps in larger perspective.

Can you see where Briancon is? ๐Ÿ˜‰ From space I cannot help but noticing that the clouds seem to form on the Southern side (i.e. in Italy) more than the Northern side...

Les Alpes en juin dernier - je peux tรฉmoigner que la neige a bien fondu depuis :)

โ›ฐ๏ธ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet



