Strong Aurora Over North America

Thomas Pesquet: We were treated to the strongest auroras of the entire mission, over north America and Canada. Amazing spikes higher than our orbit, and we flew right above the centre of the ring, rapid waves and pulses all over.

La nature a décidé de nous offrir un bouquet final pour le départ : l'aurore boréale la plus intense de toute la mission... Elle dessinait une véritable couronne sur le nord de l'Amérique, avec des pics qui semblaient dépasser notre altitude, et des pulsations rapides qui dessinaient des vagues bleues-vertes, on aurait dit comme une respiration ! Nous avons volé au travers, le nez collé aux vitres.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.