Stereoscopic View Of Mount Everest - From Orbit

Editor's Note: If you download this image for your left eye and this image for your right eye and do the cross-eyed thing you will see a stereoscopic image of the summit of Mt. Everest - from orbit.

Thomas Pesquet: Saving the highest for last in the #HighestPeaks series, it is of course: Mount Everest. One of the harder summits to spot from space, as the whole Himalayas are huge mountains!

⛰️ J'ai gardé le plus haut des #HighestPeaks pour la fin : le Mont Everest, bien entendu ! Un des plus compliqués à repérer depuis l'espace vu l'immensité de l'Himalaya : qu'est-ce qui ressemble plus à un très haut sommet que le sommet voisin ? D'ici, ils ont tous l'air... petits (oui OK de près c'est carrément une autre histoire)

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

