Stars In The Nightside Sky In Orbit

Thomas Pesquet: Deep in the human unconscious is a pervasive need for a logical universe that makes sense, But the real universe is always one step beyond logic.

Le besoin pressant d'un univers logique et cohérent est profondément ancré dans l'inconscient humain. Mais l'univers réel est toujours à un pas au-delà de la logique.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger Image

