Thomas Pesquet: I don't know why the Red Sea is called red when it's so blue! Perhaps that's something to Google this weekend😉💙

Je ne sais pas pourquoi on l'appelle la mer Rouge (vous pouvez aller voir sur Wikipedia), mais les Bahamas n'ont qu'à bien se tenir pour les tons de bleu ! 💙

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image



