Reading "Dune" In Space

Thomas Pesquet: Just like pretty much everyone, I happen to have read some classics of science fiction, even though I am by far and wide not obsessed by it.

I read the book Dune as a teenager and took a copy to space. Just like pretty much everyone, I happen to have read some classics of science fiction, even though I am by far and wide not obsessed by it. I read the book Dune as a teenager and took a copy to space. The similarities are astounding, water is endlessly recycled and a scarce resource, for us here in space just like for them on their planet in the book, and on a spacewalk we are practically wearing a stillsuit (their fictional spacesuit), or at least it is close to how I imagined it when I read the book. I look at the dunes dotted around Earth and think the world Frank Herbert created could very well look like the Sahara.

Comme tout le monde il m'est arrivé de lire de la science-fiction, même si je ne suis pas un inconditionnel. Parmi les classiques, j'avais lu Dune adolescent, et j'en ai emporté un exemplaire avec moi dans l'espace. Les aspects du livre qui font écho à mon voyage dans l'ISS sont bien plus nombreux que dans mon souvenir : l'eau est recyclée sans fin, c'est une ressource rare et précieuse dans les 2 cas, le fonctionnement de leurs combinaisons rappelle furieusement celui de nos scaphandres... Vues d'ici, les dunes qui parsèment la Terre me font immanquablement penser à la planète éponyme imaginée par Frank Herbert. On imagine bien l'action dans le Sahara et ses vagues incessantes de sable orange.

Dune ! Ce roman me tient beaucoup à cœur. Je l'ai découvert adolescent et j'en ai emporté un exemplaire dans l'espace. L'univers imaginé par Frank Herbert est incroyablement riche, et les parallèles entre cette planète aride et la vie dans la Station m'ont aidé à me remettre dans mes bottes métaphoriques d'astronaute.

Credits: NASA-M. McArthur Larger Image



Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.