Peru's Lake Titicaca Viewed From Orbit

Thomas Pesquet: Peru celebrates its national day today (and tomorrow), and no I won't do all the countries (although...) but this one is a special one, 200 years since its independence! (and I visited friends there a while ago).

I read that they have two days of celebrations every year, which is kind of cool, what are we doing in France we should strike for a second one! The landscapes in Peru are amazing, and of course the Nazca lines are a target I wanted to spot for months - eventually did, but was underwhelmed a bit.

Le lac Titicaca perché dans les Andes. C'est la fête nationale au Pérou 🇵🇪 - non je ne vais pas toutes vous les faire ;) Mais là c'est même carrément le bicentenaire de l'indépendance et j'ai enfin pris en photo des paysages et sites emblématiques, dont l'un toujours entouré de mystère. ️ Un peu plus de détails dans les légendes. Je me souviens encore du bicentenaire de la Révolution française, costume de sans-culottes compris, #honte en CM2... et vous ? - pour ceux qui avouent leur âge ;)

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet



