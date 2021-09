Pausing During An EVA

Spacewalk for Oleg and Pyotr complete!

Thomas Pesquet: They spent another 7 and a half hours outside yesterday for more work on the new Russian science module MLM. Television and internet is now connected, what more could you need? ;). (the television is for researchers to follow our progress working on experiments and the control centre to help us throughout the day, not for us to watch of course!) Well, they also installed a rendezvous and docking system, handrails, and even a biology experiment on the MRM2 or Poisk module that is on the other side of MLM! Another busy and tiring day, and we were happy to see them back. Being safely back inside is always a good reason to celebrate! We are really into spacewalk season two now, Aki and myself are preparing to go outside this Sunday to work on the P-4 truss and prepare it for more roll-out solar arrays.

Piotr et Oleg ont terminé leur 3e sortie extravéhiculaire ! Hier ils ont à nouveau passé un peu plus de 7h30 à l'extérieur de la Station, toujours pour la mise en service du module scientifique russe MLM. Les câbles télé et internet sont maintenant branchés, on a tout le confort moderne ! 😉 Bien entendu, par télévision on entend le canal utilisé par les chercheurs pour nous aider lors des expériences, et par le centre de contrôle pour suivre notre travail et nous accompagner... les caméras sont à bord mais les écrans sont sur terre ! 😁 Ils ont également installé un dispositif de rendez-vous et d'amarrage, et même une expérience de biologie à l'extérieur du module MRM2. Encore une journée bien fatigante pour nos amis, nous étions heureux et soulagés de les voir rentrer : c'est toujours une bonne occasion pour célébrer On est en plein dans la saison 2 des sorties extravéhiculaires puisqu'Aki et moi nous préparons à sortir dimanche (encore du travail sur les panneaux solaires).

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

