Orbital View Of Deforestation In The Amazon

Thomas Pesquet: Deforestation in the Amazon, you can clearly see where the rain forest has been removed. Without the trees and their roots erosion and sedimentation pollute the rivers

The Amazon forest has become a visual symbol for Earth's ecological reserves but there is much more to humankind's ecological footprint, from the oceans and fishing to urban infrastructure and agriculture.

La forêt amazonienne ☁️☁️ Un symbole environnemental qui saute aux yeux depuis ici, avec sa grosse masse d'arbres sombre parsemée de nuages. Et, oui, on voit nettement les coupes, qui remontent le long des cours d'eau. Un des résultats de la déforestation, c'est une augmentation très nette de l'érosion, et donc des sédiments charriés par les rivières vers l'océan (d'où la couleur marron), détériorant encore plus les berges...

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

