Orbital View Of Aconcagua

Thomas Pesquet: I was challenged by friends to picture the highest mountain peaks around the world, and I do like a challenge.

Not as easy as it sounds though, because whereas a city or an island often have a distinctive shape, a snow-covered mountain has little to differentiate it from the snow-covered mountains around it. In addition from here they all look small, so it is difficult to see which one is the tallest!!! Here's Aconcagua in the Andes mountains, Argentina. That's alot of As but it is an A-class mountain and the highest in South America :). Btw climbing it is on my todo list for after the flight... Now on to the other continents.

Des amis m'ont lancé le défi de prendre en photo les plus hauts sommets du monde et il se trouve que j'aime bien les challenges 😎. Pas si facile pourtant, parce qu'autant une grande ville ou une île se repère très bien depuis l'orbite terrestre, autant il n'y a rien qui ressemble plus à un sommet enneigé que le sommet enneigé d'à côté (les montagnes sont rarement seules, et d'ici difficile de trouver la plus haute : elles ont toutes l'air petites !!!). Voici l'Aconcagua dans les Andes, en Argentine, le plus haut sommet d'Amérique du Sud. Il est d'ailleurs sur ma to-do liste pour après le vol... ️ Stay tuned pour la suite sur les autres continents. #HighestPeaks

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.