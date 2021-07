Orbital Photography And Earth's Curvature

Thomas Pesquet: Clouds and shadows and the curvature of Earth. Simple really, but so breathtaking! See how the camera lens used changes the shape of Earth's curve?

Les nuages et leurs ombres, avec la courbure de la Terre à l'arrière-plan : notre planète est d'une beauté à couper le souffle. Les 3 photos montrent la même zone, mais vous voyez qu'en fonction de l'objectif utilisé, la forme de l'horizon semble différente : si on zoome à fond sur la surface d'une sphère, on finit par ne plus voir sa courbe.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.