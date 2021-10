Orbital Aurora Below A Moonlit Sky

Thomas Pesquet: Most of the best #aurora pictures have now been shared, this one might not be the most striking, but I like the sense of perspective this aurora gives, under a moonlit sky.

Une autre aurore australe, on en profite parce que notre orbite nous amène à nouveau dans les bonnes zones au bon moment. J'aime la profondeur que donne la lumière de la Lune à cette photo, on voit distinctement l'atmosphère entre les nuages et les volutes vertes.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

