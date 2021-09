Noctilucent Clouds Seen From Orbit

Noctilucent clouds in the high atmosphere. A rarely seen phenomenon : noctilucent clouds high in the atmosphere.

Fun fact: they can only be seen when the Sun shines on them from underneath, so when there is a sunset.

Un phénomène rarement observable : des nuages noctulescents photographiés cet été. Ils sont situés à très haute altitude (aux alentours de 90 km, donc 6 fois plus haut que les nuages qu'on a l'habitude de voir) et n'apparaissent à l'œil nu que lorsqu'ils sont éclairés par en dessous, donc quand le soleil est couché pour les observateurs.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

