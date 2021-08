Night Stacking Of Earth's City Lights In Orbit

Thomas Pesquet: Each picture was a 30-second exposure, and there are 59 shots. If you are quick at maths you will work out that the whole process took about half an hour, or roughly a full night pass over our planet.

Each star leaves a small trail in each photo, and combining all of these trails you get the circles you see. They form circles because the International Space Station rotates to keep its belly pointing down to Earth (we call the down direction nadir, and the up direction zenith - which sounds poetic to me still to this day), so the Station continuously revolves as it circles our planet. If you point the camera down the pitch axis of rotation (so perpendicular to the travel direction, to the side) the Universe seemingly revolves around us. I didn't do all the stacking and legwork for this image, thanks to Andrea Conigli @ESA who put it all together!

Des lumières brillantes, des grandes villes et des étoiles : je suis particulièrement fier de cette image ! Elle a été faite à partir de 59 photos empilées ensemble. Chaque photo est une pose longue : on garde l'objectif ouvert pendant 30 secondes, on referme, on fait la prise suivante, etc. Avec un calcul rapide, vous pouvez évaluer que l'opération complète a pris une trentaine de minutes, environ un passage entier dans l'ombre de la Terre. Chaque étoile dessine un minuscule trait sur chaque photo, et en les empilant on obtient les arcs de cercles que vous voyez là. Ils se forment à cause du mouvement de la Station spatiale : au fur et à mesure de sa rotation autour de la Terre, elle pivote également sur elle même afin de pointer toujours la même face vers la planète. Lorsqu'elle fait une orbite autour de la Terre, la Station fait donc aussi un tour sur elle-même en tangage. Si on pointe l'appareil photo vers un point lointain le long de l'axe de rotation (donc, sur le côté pour ceux qui suivent ;)), l'univers semble tourner autour de nous. Un grand bravo à Andrea Conigli ESA qui a travaillé à partir de mes photos pour créer cette superbe image !

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet/A. Conigli Larger image



