Thomas Pesquet: Brrr. Just looking at these snow-capped mountains in New Zealand, in the crisp early morning, is enough to make me shiver❄️

Les sommets enneigés des montagnes de Nouvelle-Zélande au petit matin, même d'ici ça me donne des frissons

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



