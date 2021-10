Moon Reflections From Orbit

Thomas Pesquet: Sometimes I look at the stars and think of all the other spacecraft out there.

We are just one (but by far the largest) outpost in the skies. With the mega-constellations orbiting Earth and spacecraft such as Voyager heading beyond the Solar System, humans are conquering the skies. Just this morning JAXA/ESA's Bepi Colombo passed by Mercury for the first time, an astounding mission that will teach us much more about the planet closest to the Sun.

La lune qui se reflète sur la mer comme un miroir. Elle éclaire puissamment la nuit, et dire qu'elle ne fait que refléter la lumière du soleil...! Est-ce qu'on se dit parfois en la regardant "des collègues, moi peut-être, iront dans quelques années" et est-ce que c'est surréaliste ? Complètement. On est vraiment au seuil d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale et la génération qui marchera sur Mars est déjà née (au passage, toujours seulement des emojis , 🌑 et disponibles, il va falloir vite y remédier 😉) Et pour ceux qui ne veulent pas attendre jusque-là - on l'oublie parfois mais des sondes explorent le Système solaire et au-delà en ce moment même, c'est une prouesse et une source de connaissances incroyables qui ne fait pas souvent la une mais qui n'a de cesse de m'émerveiller. Aujourd'hui même, la sonde européano-japonaise BepiColombo a effectué son premier survol de Mercure, grande étape d'une mission qui vise entre autres à la cartographier en entier 😳

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

