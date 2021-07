Mont Blanc And Chamonix As Seen From Orbit

Thomas Pesquet: Le Mont Blanc (just sticking out of the clouds on some pictures) and Chamonix valley and a white glacier.

It is of course the highest peak of Europe, and the only one I climbed myself. My sports trainer at the European Astronaut Centre took the #MissionAlpha patch to the summit and shared it with me. Where would you take the patch to make an even more impressive photo?

Le Mont Blanc émergeant des nuages un des seuls de la liste des plus hauts pics que j'ai gravi personnellement. D'ailleurs ma coach sportive de l'EAC vient d'y emporter le patch de la mission... quelqu'un a fait mieux ? Vous l'emmeneriez où pour faire la photo la plus impressionnante ? Un peu plus au Nord, la Mer de Glace et la Vallée de Chamonix ❄️🎿 #HighestPeaks #MissionAlpha

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image



