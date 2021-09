Thomas Pesquet: They say blue light awakens the brain because it triggers us to think that it is sunrise. Nevertheless this picture of our blue marble soothes and brings peace to my mind. Good morning! #MondayMotivation

Bon lundi à tous et bon courage à ceux qui en ont besoin pour affronter une nouvelle semaine :)

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet/L. Wallendorf larger image

