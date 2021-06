Thomas Pesquet: I have trouble fitting Madagascar into the frame! The island is almost a continent, with incredible colours. 🇲🇬

Manao ahoana #Madagascar ! L'île est tellement grande que j'ai eu du mal à la faire entrer dans le cadre ! Elle ressemble à un continent, ses couleurs sont incroyables 🇲🇬

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

