Thomas Pesquet: 🎶City of stars, are you shining just for me?🎶 Los Angeles at night lights up like stars in the sky. Follow the boulevard of the stars and other areas shining bright.

Une fois n'est pas coutume j'étais plus inspiré dans la version anglaise de cette publication, mais que ça ne vous empêche pas d'admirer la célèbre cité des anges dans ce collage d'images de nuit !

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.