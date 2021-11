Looking Down At COP 26

Thomas Pesquet: The United Nations Convention on Climate Change #COP26 has started in Glasgow, Scotland.

A pass over the UK but unfortunately Scotland was in the clouds, and our orbit doesn't pass so much to the North.

On my first mission COP25 happened just after I returned to Earth, and the results were a little disappointing. Let's hope that the leaders from all over the world can unite and work together to achieve the goals that will keep our planet habitable for many millennia to come. We need #ClimateAction to reduce emissions and protect our world!

Un passage en début de soirée sur le nord de l'Europe, avec le Royaume Uni éclairé par le soleil couchant, et l'Écosse sous les nuages. La #COP26 a commencé à Glasgow : le monde entier a les yeux tournés sur cette convention des Nations Unies dédiée au changement climatique. La COP25 avait eu lieu quelques semaines après mon premier retour sur Terre, et les résultats ont été décevants. Espérons que les chefs d'états du monde entier sauront aujourd'hui mieux s'unir et s'accorder sur les objectifs essentiels et les moyens à mettre en œuvre pour conserver une planète habitable... Nous avons besoin de réduire sensiblement nos émissions de carbone, et on ne pourra y arriver qu'ensemble.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.