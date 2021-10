Looking Down At Abu Dhabi At Night - From Orbit

Thomas Pesquet: Abu Dhabi at night is a very distinctive city.

The districts seem to have different layouts and different lighting, and note the arrow clearly pointing somewhere, I wonder if the city planners were trying to show astronauts and pilots and anybody who can look at a map where the treasure is? ­čśë

Abou Dabi, facile ├á reconna├«tre de nuit. On dirait que chaque quartier est ind├ępendant des autres, et la couleur de l'├ęclairage renforce cette impression. Vous avez remarqu├ę la fl├Ęche ? Dix contre un qu'elle est l├á pour montrer l'emplacement d'un tr├ęsor aux pilotes et aux astronautes... ­čśë

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image



