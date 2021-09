Korean Peninsula At Night From Orbit

The Democratic People's Republic of Korea is the blackness to the right, the only little bright spot is Pyongyang.

To the left (south) is the Republic of Korea, with tons of lights and Seoul. You clearly see the de-militarised zone.

La République populaire démocratique de Corée est à droite, du côté le plus sombre de la photo. Pyongyang se détache nettement. À gauche c'est la République de Corée, on voit très bien Séoul et plein d'autres points lumineux. La zone démilitarisée est bien visible.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



