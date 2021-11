Thomas Pesquet: Karkheh Dam, Iran. I'm blown away by the swirling blues in these pictures 🌀 and their contrast with the parched earth.

Le barrage du Karkheh, en Iran. Je suis fasciné par les camaïeux bleus de ces photos 🌀 et leur contraste avec la terre desséchée.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

