IROSA, The Space Station's New Solar Panels

Thomas Pesquet: This is IROSA, the rolled-up solar array that we'll go out and install and deploy tomorrow.

It looked beautiful (at least to us), as it was manoeuvred into position by ground controllers with the Station's robotic arm . The teams are ready and the equipment is ready. EVA day is always a great day

IROSA, un joli nom pour les panneaux solaires que nous allons installer et déployer demain. Pour l'instant ils sont enroulés sur eux-même, comme... des crêpes très serrées. J'ai pris ces photos lorsque les équipes au sol les ont déplacés avec le bras robotique vers leur position de départ pour demain. Les équipes sont prêtes et Shane et moi aussi... on est tous très impatients 😃

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

