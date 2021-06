Inside The Space Station At Night

Thomas Pesquet: I love the light in this picture: green LED's light up the US lab module, warmer evening lights in Node-2, and the light reflected on Earth by the Sun projects on the ceiling. Not sure what Shane was taking a picture of, but it was in daylight!

Pour garder le rythme (et repère !) jour/nuit comme sur Terre, même si les levers et couchers de soleil se succèdent bien sûr 24h/24 sur la Station, on adapte l'éclairage en soirée : LED vertes dans le laboratoire américain, lumière tamisée du Node 2 au fond... et lueur éclatante du ☀, reflété par la planète et qui éclabousse Shane et le plafond depuis le hublot ! Je suis curieux de voir ce qu'il était en train de prendre en photo pendant ce survol...

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.