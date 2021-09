Thomas Pesquet: Another aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon lighting up the shadow side of Earth almost like daylight.

Une autre aurore particulièrement brillante, comme un éclair électrique mais à l'horizontale... et vert. Sous la pleine Lune, la Terre est si bien éclairée qu'on se croirait presque en plein jour.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

