Thomas Pesquet: A photograph of France as you are more inclined to see it on a map - from the south looking to the north. We were flying over the Mediterranean Sea at the time. The perspective comes from flying a little high!

Pour photographier la France métropolitaine en entier depuis 400 km d'altitude, il fallait un peu de perspective. C'est chose faite avec ce passage au-dessus de la Méditerranée qui a l'avantage de vous présenter le pays dans un sens familier (essayez de retourner votre téléphone pour voir :p) Joyeux 14 juillet à toutes et à tous !

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.