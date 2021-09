Floating Above An Ocean Planet

🔵 Thomas Pesquet: I was invited to the Ocean Pavilion at the IUCN World Conservation Congress this week, I had to get a rain check for professional reasons 😉.

Happy to pass on a message where experts are discussing marine issues these days to deliver action and build a better world. For example 40% of the world's population live within 100 km of a coast. The ocean and the services it provides need protection. By investing in nature-based solutions or implementing Marine Protected Areas we can protect ourselves and nature. Time for implementation... 🌊 🐧 🐡 🐠 🌊

🔵 Un cliché d'astronaute : la planète bleue porte bien son nom. Et ce qui frappe d'ici, c'est à quel point les océans sont interconnectés et ne font en fait... qu'un. Ce ne sont ni Megan (océanologue de formation !) ni les experts réunis pour le Congrès de la Nature à Marseille IUCN qui seront surpris. Un de leurs messages : impossible de faire l'impasse sur ce gigantesque et unique milieu marin pour combattre le changement climatique (et s'adapter à certains de ses effets déjà irréversibles !) et la perte de biodiversité. N'oublions pas l'océan dans l'équation !! 🌊 🐧 🐡 🐠 🌊

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet/L. Wallendorf Larger image

