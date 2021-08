Fires in Peloponnese, Greece Seen From Space

Thomas Pesquet: Fires in Peloponnese, Greece. Yesterday the United Nation's Intergovernmental Panel on Climate Change released a report clearly stating our climate is changeing and we need to make hard choices as a species to avoid the worst.

My heart goes out to all affected by these fires and the intense heat in the Mediterranean and California, USA. www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

🇬🇷 Le Péloponnèse il y a quelques jours - en feu. Et ça continue ces jours-ci. Nos pensées depuis la Station à ceux qui souffrent des incendies que ce soit en Californie ou au sud de l'Europe.

Le GIEC a remis son dernier rapport hier et il n'y a pas mieux comme analyse scientifique de l'état du climat et de ce qui nous attend. Verdict : certains effets du réchauffement climatique (hausse du niveau de la mer, fonte des glaces - entre autres !) ne sont tout simplement plus réversibles... et il est quasiment trop tard pour limiter le réchauffement de la planète de 2°C.

Il est donc acté qu'on ne peut plus continuer à vivre sur cette planète comme on l'a fait jusqu'ici. Qu'on a bien sûr tous notre rôle à jouer, mais qu'il faut aussi des mesures fortes, avec une vision à long terme, prises par les décideurs. Rendez-vous à la prochaine COP en novembre à Glasgow... ? www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



