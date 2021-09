Eye Of Hurricane Ida As Seen From Orbit

Thomas Pesquet: Hurricane Ida is weakening, which is really good news, but it still did a lot of damage, and looks pretty impressive from space.

When these pictures where taken there were maximum sustained winds of about 240 km/h, looking down the eye from above gives perspective of how high these clouds are... Thinking of all those affected. Stay safe!

L'ouragan Ida faiblit enfin, ce qui est une excellente nouvelle, mais il a fait énormément de dégâts. Depuis l'espace il est d'ailleurs très impressionnant : le mur de nuages au centre fait plusieurs kilomètres de haut et lorsque j'ai pris ces photos les vents les plus rapides soufflaient à environ 240km/h. L'œil vous donne idée de l'épaisseur des nuages... On pense très forts à ceux qui sont affectés : soyez prudents !

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



