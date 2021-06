Earth's Ocean Seen From Space

Thomas Pesquet: Nice earth curvature, with the sun glint! Beautiful to see the reflection track us on the sea surface as we're floating above... a bit like being followed by dolphins (or am I going crazy?).

We actually spend a large time of our orbit above the oceans as 71% of our planet is ocean, we call it the Blue Marble for a reason. Today on #WorldOceansDay the UN sheds light on the wonder of the ocean and how it is our life source, supporting humanity and every other organism on Earth. I think these pictures show the beauty, and the 71% statistic should do the rest. But learn more via : unworldoceansday.org/

La courbure de la Terre et le reflet du Soleil qui nous suit lorsqu'on survole les océans ! C'est une vue assez fréquente depuis la Station, puisque 71% de la surface de la Terre est recouverte d'eau... on ne la compare pas à une bille bleue sans raison ;) Aujourd'hui c'est la #JournéeMondialeDelOcéan, et les UN attirent notre attention sur cet écosystème précieux qui rend notre planète habitable. En plus la mer c'est l'évasion, les voyages, les tropiques, les bateaux de pirate : tout un univers qui me faisait rêver plus jeune, et que j'ai enrichi depuis avec la course au large. Je vous laisse contempler ces quelques photos (et voici un lien si vous voulez en savoir plus 😉). unworldoceansday.org/

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

