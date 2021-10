Earth's Horizon Viewed From Orbit

Thomas Pesquet: Vertical, horizontal, upside down or on the side, whichever way you look at it, our planet is beautiful.

I will miss these scenes when I look out the window from my earthly office (yes astronauts have offices too ☺)! Bon weekend, maybe one of my last weekends in space (for a while?)...

Un moment à moi au hublot : quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, la vue est toujours à couper le souffle. C'est certain que, depuis mon bureau à Cologne, la vue ne sera pas la même...

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

