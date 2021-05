Conakry, Guinea Seen From Orbit

As we fly south along the coast of Africa, the city of Conakry is unmissable. The city seems to be attracted to the coast and the Loos islands... like an organism seen under a microscope

Alors qu'on descend vers le sud le long de la côte ouest de l'Afrique, la ville de Conakry est immanquable. Elle semble s'étirer de la zone humide de la côte vers les Îles de Loos... Presque comme quelque chose d'organique qu'on étudierait au microscope. 🇬🇳

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

